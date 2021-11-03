Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın şişen dudağını gören izleyiciler, ünlü şefin dudak dolgusu yaptırdığını iddia etti. Sosyal medyada gündem olan şeften ise cevap geldi.

“ARKADAŞLAR ALERJİM VAR”

Hakkında yapılan "Yanlış görmüyorsam Mehmet şef dudak dolgusu yaptırmış" paylaşımını 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oldu! MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacısı Duygu Acarsoy, ilk bebeğini dünyaya getirerek anne oldu. Yarışmadayken nişanlısı tarafından aldatıldığını söyleyen Duygu Acarsoy, elendikten sonra durumu yanlış anladığını belirterek kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu.

MasterChef Türkiye’ye veda eden Milhan gözyaşlarını tutamadı! MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı nefes kesti. Bu haftanın eleme adayları olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan, elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda is yarışmaya veda eden Milhan oldu. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacıya şefler, sarılarak teselli etti.

MasterChef Türkiye’de bir ilk! Kırmızı takım rakibini farklı geçti Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşandı. İkinci dokunulmazlık heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye’de en iyi döner yapmak için mücadele eden kırmızı takım, rakibini 5-0 yendi.