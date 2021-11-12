Türkiye Gazetesi

Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının başarılı sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve programına ara vermişti. Sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyuran Ural'ın negatif çıkan koronavirüs testleri pozitife dönmüş ve sevilen sunucu hastaneye yatırılmıştı.

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI

Ural'ın tedbir amacıyla hastaneye yatırılması ile birlikte sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ural'la birlikte 'Neler Oluyor Hayatta' programını sunan Nur Tuğba Namlı, canlı yayında iddiaları yalanlamıştı. Nur Tuğba, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"TABURCU OLDUM"

Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ural, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."

Hakan Ural’ın yoğun bakıma yatırıldığı iddia edilmişti: Nur Tuğba iddiaları yalanladı Koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Hakan Ural’ın durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Ural ile program sunan Nur Tuğba ise iddiaları yalanlayarak Ural'ın yoğun bakımda olmadığını, sadece önlem amaçlı hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Sevenlerinden dua istemişti: Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Hakan Ural, koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua isteyen Ural'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Hakan Ural sağlık durumunu paylaştı, sevenlerinden dua istedi Ünlü sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ciddi bir soğuk algınlığı ile mücadele ettiğini duyurdu. Ural, "Maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani" diyerek sevenlerinden dua istedi.