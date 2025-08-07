Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e veda

81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e veda

81. yaş gününde hayatını kaybeden usta sanatçı Selçuk Alagöz için AKM’de veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanat camiasından isimler ve sevenleri katıldı. Alagöz'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Türk müziğinin ünlü isimlerinden Selçuk Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle üç gün önce Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alagöz, 81. yaş gününde hayata gözlerini yumdu.

TÖRENE ALAGÖZ'ÜN AİLESİ, DOSTLARI VE SEVENLERİ KATILDI

Merhum sanatçı için önce Bodrum’da cenaze namazı kılındı. Ardından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir veda töreni düzenlendi. Törene Alagöz’ün ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

