Türkiye Gazetesi

Türk Pop müziğinin efsaneleri arasına girmiş ve ülkenin önemli isimleri arasında yer almış olan Kayahan'ın, ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar evleniyor. Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünya evine gireceklerini açıkladı.

2 ŞUBAT'TA EVLENECEKLER

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, bir süredir Bodrum’da yaşıyor. Eğitmeni olduğu bilinçaltı temizlik sistemi üzerine çalışmalar yürüten Beste Açar, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Açar, deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022’de hayatını birleştireceklerini açıkladı. Şubat ayında sade bir nikahla dünya evine girecek çift, yazın da düğün yapmayı planlıyor.

DÜĞÜN YAZA

Deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile evlilik kararı aldıklarını anlatan Beste Açar, “Arkadaşlığın, dostluğun bir başka versiyonu ile açığa çıktığı, çok keyifli, çok güzel bir ilişki var. Bununla ilgili de 02 Şubat 2022 tarihinde, tarihi ben enerjiye bakarak belirledim, işimi kullandım burada. Bodrum’da böyle bir karar aldık. Az kaldı. 2 ay kaldı. Böyle güzel bir nokta koymak istiyoruz” diye konuştu.

2 Şubat’ta sade bir nikahla dünya evine gireceklerini, düğünü yaz aylarında yapmayı planladıklarını dile getiren Açar, "Kışın soğuk, hatta bazı yerlerde kar bile yağıyor Şubat ayında. Böyle küçük resmi bir tören. Evet, evet deyip, sonrası yazın" diye konuştu.

"ALTIN GİBİ BİR KALBİ VAR"

Müstakbel damat ile ilgili de konuşan Beste Açar, “Kendisini aslında beni takip eden takipçilerim biliyor. Oksal Erev. Kendisi deprem tahmin uzmanı. Çok güzel bir kişiliği var, pati aşığı, çok güzel gitar çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok neşeli, çok keyifli. Daha neler söyleyebilirim? Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle. Çok güzel bir kalbi var. ‘Altın gibi bir kalbi var’ derler ya, öyle birisi” dedi.

Müstakbel damat Oksal Erev ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok keyifli. Ne zamandan beri beklediğim mutlu bir olaydı. Hayırlı olsun diyelim. Kesinlikle çok mutluyum, her şey çok güzel gidiyor ve huzurluyum" diye konuştu.

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