Türkiye Gazetesi

Zayıflık uğruna bıçak altına yattıktan sonra dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den bir kötü haber daha geldi. Ünlü ismin ağızdan besin ve takviye alamayacak hale geldiği, damardan beslendiği ve organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

Ünlü sunucu Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu belirtildi. Bu sebeple de mide aldırma ameliyatı sonrası zayıflama hastalığına yakalanan Seren Serengil, yeniden hastaneye kaldırıldı.

SERENGİL'DEN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hastanaye yatan Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:



Merak etmişsiniz iyiyim… aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim lakin sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda…

Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım lakin bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız.

DUMPİNG SENDROMU (ZAYIFLAMA HASTALIĞI) NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Seren Serengil canlı yayında açıkladı: Kan beynime pompalanmıyor Kilo vermek için geçirdiği operasyonlar sonrası Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu belirterek "Korkuyorum" dedi.