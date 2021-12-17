Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Salih Bademci, dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ödülü almak için sahneye çıkan başarılı oyuncu, gözyaşları içinde kaldı.

YILIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ödülünü almak için sahneye çıkan Salih Bademci, duygusal anlar yaşadı. Ödülünü 13 yıldır tanıdığı yönetmen Zeynep Günay Tan'dan alan oyuncu, Tan'ın "Manasız duygulanmak istemiyorum. İkimiz de kariyerimizdeki önemli virajları beraber aldık. Çok güzel anılara da beraber ortaklık ettik. Salih'in mesleğine olan tutkusunun, neşesinin, karakter oluşturan insana bakma merakının, disiplinini ve özünün kaybolmadığını ve hep aynı kaldığını ve geliştiğini görüyorum. Sen bir yönetmen için mesleğine aşık olan bir oyuncusun" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Tan'ın sözlerinin ardından duygusal anlar yaşayan oyuncu, teşekkür konuşmasında "Bu ödülü layık görenler için teşekkür ederim. Böyle bir klas bir gecede duygulanmayacağımı söylemiştim ama olmadı. Ödülü Zeynep Günay Tan'ın elinden aldığım için daha büyük bir anlam taşıyor. Bu durum her oyuncunun başına gelsin. Bu ödülü sizin elinizden almak çok gurur verici. 2021 birçok kişi tatsız geçti ama benim için değil. Birbirinden şahane, içinde bulunmaktan gurur duyduğum 3 ayrı işim oldu. Rol arkadaşlarımın hepsine çok minnettarım. Arkadaşım, hayat arkadaşım, canım eşime de sonsuz teşekkürler. Bana olan sabrına, asaletine ve ilişkimizi bu kadar özel kıldığın için sana teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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