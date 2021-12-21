Türkiye Gazetesi

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede dün kalp yetmezliğinden dün yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının oğlu Arda Aydın, sosyal medyada dolaşan Sezai Aydın’ın ölüm sebebiyle ilgili konuştu.

Çıkan haberlerde Sezai Aydın’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Babasının koronavirüs nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, “Basında yer alan koronavirüsten vefat etti haberleri doğru değil” dedi.

‘KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ’

Instagram hesabından bir video paylaşan Arda Aydın, babası Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Basında babamın koronavirüsten öldüğüne dair haberler çıkmış. Babam zatürre geçirdi ve sekiz ay önce sağ bacağı ampute edilmişti, kesilmişti yani bilmeyenler için. Bu aralar her yoğun bakımda yatan koronavirüs nedeniyle yatmıyor. Son iki koronavirüs testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Baş sağlığı mesajları için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sol bacağındaki diyabetik yaraları tekrar açıldı. Vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı ve yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyon nedeniyle iyileşememe durumu söz konusu oldu."

Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.