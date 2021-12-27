Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef’te dün gece heyecan doruktaydı. Büyük finale az bir zaman kala yarışmaya sürpriz bir isim veda etti. 142. bölümde yarışmacılar iki etaplı bir mücadele verdi.

GECEYE VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef’te eleme adayları bu hafta Burcu, Hasan ve Mert olmuştu. Şefler üç yarışmacıdan sebze ana ürünlü bir tabak yapmalarını istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası ilk tabaklara puan verildi. Eleme turunun ikinci etabında ise yarışmacılar Somer şefin imzalı yemeği Kilis tavayı yapmaya çalıştı. Jüri üyelerinin beğenisine sunulan yemeklere göre Hasan 43, Burcu 32, Mert ise 30 puan aldı. Yapılan puanlamanın ardından en düşük puanı alan Mert geceye veda etti.

8 Aralık 1991 doğumlu Mert, aslen Bolu Mengenli. Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken başarılı isim, yarışmaya Los Angeles'tan katılıyor.

“KOLAY BİR YOLCULUK DEĞİLDİ”

Yarışmadan elenen Mert duygusal bir konuşma yaptı: “Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Kolay bir çocukluk geçirmedim. İş hayatına erken atıldım. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk. Herkese teşekkür ederim. Rüya gibi başladı, bir anda kendimi burada buldum. Kolay bir yolculuk değildi, burada çok fazla şey öğrendim. Buraya veda etmek daha şimdiden üzdü beni.''

Masterchef Türkiye’ye veda eden isim belli oldu Ekranların sevilen yarışmacısı Masterchef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Eleme gecesinde Eren, Mert ve Araz yarışmada kalabilmek için kıran kırana mücadele etti. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacılar birbirine girdi MasterChef Türkiye’nin dük akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirine girdi. Kırmızı takımda önce Mert ve Eren sonra da Safanur ile Dilara arasında tartışma yaşandı. Gergin geçen dokunulmazlık oyunun sonunda ise ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Elini süremezsin, delirtme beni" diye bağırdı.