Geçtiğimiz günlerde böbrek rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya, sabah saatlerinde ameliyata alındı.
AMELİYATI 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ
Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sabah saatlerinde böbrek ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyonu 1 saat 45 dakika süren ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Erkan Petekkaya geçtiğimiz haftalarda da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Erkan Petekkaya'dan son sağlık durumu hakkında açıklama Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan 'Sana Söz' adlı dizide rol alan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan oyuncu, yaşadığı sağlık sorunu ve son durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! Sana Söz adlı dizide rol alan Ömer Komiser karakterini canlandıran Erkan Petekkaya’dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
Fenomen dizide Erkan Petekkaya sürprizi TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda’ya bu hafta başarılı bir isim daha konuk oluyor.