Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan hayranlarına güzel haber geldi. Yedinci sezonunda yayın hayatına son veren ve başlaması heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizi için dijital platformlarla görüşülmeye başlandı.

SEVİNDİREN HABER

Tam 6 sezondur devam eden ve 7. sezonu yayınlanmadan ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için çeşitli iddialar dolaşıyordu. Seyircinin geri dönmesi için büyük baskı yaptığı projeden sevindiren bir haber geldi.

7. SEZON İÇİN GÖRÜŞMEYE BAŞLANDI

Projenin yazarları Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener seyirci baskısı ve gelen cazip tekliflere dayanamayarak 7. sezon için görüşmelere başladı.

Dijitalden teklifler alan ikili, Blutv ile görüşme halinde.

(TV100)