Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. Yarışmada son dörde kalabilmek için Tahsin ve Dilara kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda ise en yüksek puanı alarak yarışmaya devam eden isim belli oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Pazartesi günkü bölümde Sergen finale adını yazdıran ilk isim olmuştu. Salı günü ise yarışmada başarılı tabaklar sergileyen Hasan ikinci finalist olmaya hak kazandı. Çarşamba günü ise Eren son dörde giren yarışmacılar arasına katıldı. Dün akşamki bölümde ise Tahsin ve Dilara finale kalacak son kişi olmak için kıyasıya rekabet etti.

YARIŞMACILAR KONUK ŞEFİN TABAĞINI HAZIRLADI

MasterChef’in ilk oyununda GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü almaya hak kazanan Osman Sezener katıldı. Tahsin ve Dilara başarılı şefin kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeğini yapmak için yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucu ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.

TAHSİN SON ŞEF CEKETİNİ GİYDİ

Yarışmanın ikinci oyununda ise ana ürün koruk suyu ile yarışmacılardan lezzetli bir yemek yapmaları istendi. Bu oyunda ise Tahsin 18, Dilara ise 23 puan aldı. İki oyunun toplamında Tahsin daha yüksek puan topladığı için şef ceketini almaya hak kazandı.

Tahsin, 46 puanla çeyrek finale kalan son isim oldu.

DİLARA GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİ

Tahsin’e göre daha düşük puan alan Dilara ise yarışmaya veda etti. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Dilara’yı şefler teselli etti. Veda konuşması yapan yarışmacı, "Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz durmayın, sadece çalışın" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya veda eden Dilara gözyaşlarına hakim olamadı.

Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin dört finalist olarak MasterChef olmak için yarışacaklar.

MasterChef Türkiye'de sona gelindi! İlk finalist belli oldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala son dörde kalan isimler belli oluyor. Dün akşam Tahsin, Sergen, Hasan, Dilara ve Eren'in finale kalmak için kıyasıya yarıştığı bölümde, çeyrek finale kalan ilk isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden Mert: Kolay bir yolculuk değildi Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Burcu, Hasan ve Mert yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda elenen isim belli oldu.