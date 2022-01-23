Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Trabzonspor'un ardından maç 1-2 Trabzonsporun üstünlüğü ile bitti. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip 90. dakika da Visca'nın golleri ile yıkılırken, Trabzonspor ise şampiyonluğa koşuyor.

"KİM KAZANIR ANTKEİ?"

Galatasaraylı Şahan Gökbakar'da, heyecanlı derbi öncesi sosyal medya hesabında açtığı bir anketle Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlarını çılgına çevirdi.

Gökbakar, takipçilerine "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" diye sorarkken, ankette Galatasaray'ın galibiyetine ihtimal açmayınca ortalık karıştı.

İşte Şahan Gökbakar'a gelen tepkiler:

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrıldı Galatasaray-Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak Galatasaray, bu üstünlüğünü 90 dakika sürdüremedi.

Galatasaray derbi öncesi Gedson transferini bitirdi! İstanbul’a gelmesi bekleniyor Ligdeki kötü performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray, bugün 19.00’da lider Trabzonspor ile karşı kaşıya gelecek. Kritik derbi öncesi Sarı-Kırmızılı ekip, sezon başında transfer etmek istediği ancak olumlu gitmeyen Gedson Fernandes'in transferi için Benfica kulübü ile anlaştı.

Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray camiasından birçok ismin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı gibi isimler de katıldı.