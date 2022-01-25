Türkiye Gazetesi

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle 21 Temmuz’da hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı kardeş acısıyla derinden sarsıldı. Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezarını ziyarete gidiyor. Alişan, kardeşiyle ilgili sosyal medyada da zaman zaman paylaşımlar yaparak duygularını takipçilerine aktarıyor.

“SENSİZ ALIŞMAK İSTEMİYORUM NE KIŞA NE YAZA”

Ünlü şarkıcı son olarak bahçesindeki karları paylaştı ve vefat eden kardeşini ihmal etmedi. Alişan paylaşımında "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne de yaza" yazdı.

Alişan'dan kardeşi için duygusal paylaşım...

“SENİ DUALARLA HER ZAMAN ANACAĞIZ”

Kardeşine olan özlemini daha önce de sosyal medyadan paylaşan Alişan, “Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın” diyerek şu notu paylaşmıştı:

“O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi.”

Kardeş acısıyla sarsılmıştı! Alişan gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı Ünlü şarkıcı Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan, geride kalan yeğenleri ve evlatları için yaşam mücadelesi vermeye devam etti. Bu zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı, yaşadığı şeyin çok büyük bir acı olduğunu ve ailesi olmasaydı her şeyi bırakıp gidebileceğini söyledi.

Survivor Ardahan, Alişan’ın hayatını kaybeden kardeşini unutmadı Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Ardahan, dün kazandığı oyunu Alişan’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşine armağan etti. O anları sosyal medyadan paylaşan Alişan, Ardahan’a teşekkür etti.