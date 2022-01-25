Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı sonrası koronavirüs salgını yeniden dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de artan vakalar, sokaklaradan statlara, dizi setlerinden iş yerlerine kadar her yere sıçradı. Bu kapsamda virüs yüzünden zor günler yaşanan setlerden biri de Sadakatsiz dizisinin seti oldu. İki başrol oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından set iptal edildi.

SADAKATSİZ BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınına bir hafta ara verdi.



Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

“Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…”

Dizide Asya karakterini oynayan Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere’nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı. Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş’in koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

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