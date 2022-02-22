Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, geçen yıl Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisine rahatsızlığı nedeniyle veda etmişti. 28 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan diziden ayrıldığını duyurmuştu.

“BİRAZ DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR” DEMİŞTİ

Ayrılığı Instagram hesabından paylaşan Atagül paylaşımında “Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.

‘GECENİN UCUNDA’ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Sefirin Kızı’ndan ayrıldıktan sonra hiçbir projede yer almayan Neslihan Atagül’ün hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Atagül, Star TV’nin yeni sezonunda çekilecek iddialı bir dizi ile anlaştı. Peride Celal’in romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’ adlı dizide ünlü oyuncu başrolü üstlenecek. Dizinin yönetmen koltuğunda kimin olacağı ve oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Neslihan Atagül’ün dizideki partnerinin kim olacağı ise merak konusu…

Peride Celal'in Gece'nin Ucunda adlı eseri büyük bir aşk romanı...

‘GECENİN UCUNDA’ KONUSU

Yazar Peride Celal’in ‘Yazdığım en güzel aşk romanı’ dediği kitapta aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat oluşturup insanca bir dünyaya kavuşma çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor. Gecenin Ucunda, Peride Celal’in 1963 yılında kaleme aldığı bir roman. Celal 1996 yılında kitabı yeniden gözden geçirdi ve adını kısaltarak Gecenin Ucunda yaptı. Peride Celal romanı 1996’da gözden geçirip tekrar okuyucu ile buluşturdu.

Neslihan Atagül’den hastalığıyla ilgili ilk açıklama Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’ndan yaşadığı bağırsak rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kalan başrol oyuncusu Neslihan Atagül, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Neslihan Atagül Doğulu, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül Doğulu, yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atagül, "Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.