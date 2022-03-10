Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle kısa bir röportaj gerçekleştiren Şaşmaz yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.

EKRANLARA DÖNECEĞİM DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İbo Show’un konuğu olan oyuncu, programda senaryosunu kendisinin yazdığı bir dizi projesiyle ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti. Şaşmaz, “Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum” demişti. Ancak ünlü oyuncu son olarak yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirtti.

“MÜZİKLE İLGİLENİYORUM, ŞARKI ÇIKARACAĞIM”

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Necati Şaşmaz, bir mekan çıkışı gazetecilere kısa bir röportaj verdi. Önceki akşam Muazzez Ersoy ile birlikte Etiler’de objektiflere takılan Şaşmaz, yeni işini açıkladı. Şaşmaz, muhabirlerin "Son dönemde neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine şu cevabı: verdi: "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim." Ekranların sevilen oyuncusunun bu sözleri hayranlarını şaşırtırken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı da bulunuyor.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971’de Elazığ’da doğdu. Oyuncu, senarist ve yapımcı olan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanındı. Asıl mesleği turizmcilik olan oyuncu, üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra Amerika'ya gitti, orada 6 sene kaldı. Türkiye’ye döndüğünde kendisine Osman Sınav’dan oyunculuk teklifi geldi. Şaşmaz, hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine başladı. Bu dizinin yanı sıra; Ekmek Teknesi, Mavi Rüya, Halil İbrahim Sofrası, Nöbet gibi projelerde rol aldı.

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