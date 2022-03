Türkiye Gazetesi

Sinema ve dizi dünyasının en popüler ve beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması dışında bir projede yer almıyor. Hayranları ünlü ismin ne zaman setleri döneceğini merakla sorgularken, İmirzalıoğlu'nun "Gri" isimli dizi ile yeniden setlere döneceği konuşuluyordu. Fakat alınan son bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun söz konusu projeden çekildiği

TAYLAN BİRADERLER'LE ÇALIŞMAYA SICAK BAKMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, OGM Pictures’ın Disney Plus için çekeceği Gri adlı diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olan Kenan İmirzalıoğlu, son anda dizide rol almaktan vazgeçti. Senaryo konusunda titiz davranan Kenan İmirzalıoğlu’nun, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in oturması sebebiyle diziye sıcak baktığı ancak son anda senaryodaki bir takım pürüzler nedeniyle oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu kendi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile evli.

DISNEY PLUS GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Sinem Kobal'la mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci kez baba olmak için geri sayıma başlayan Kenan İmirzalıoğlu’nun Disney Plus ile görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. İmirzalıoğlu'nun her an sürpriz bir anlaşma yaparak yeniden setlere dönebileceği sinyali verildi.

Kenan İmirzalıoğlu yeni diziyle setlere dönüyor Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor. Ünlü oyuncu yeni bir dizi projesi için yeşil ışık yaktı.

Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. Ünlü isim, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kenan İmirzalıoğlu’dan Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusunun cevabını bilemediği için yarışmadan çekilen kadın yarışmacının Erol Taş cevabını duyan Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemeyerek "İyi ki yarışmadan çekildin" dedi.

İlk sorudan elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan nasihat Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de ailesiyle beraber çikolatacı dükkanlarının olduğunu ve ailesiyle beraber işlettiğini söyleyen yarışmacı, “Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusuna yanlış cevap vererek sürpriz bir şekilde elendi. Kenan İmirzalıoğlu ise elenen yarışmacıya “"İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diyerek teselli etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun zor anları! Yarışmacı çileden çıkarttı İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Zerrin Pervane isimli yarışmacı damga vurdu. Süresinin dolduğunu anlayamayan yarışmacının ilginç tepkisi Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı.