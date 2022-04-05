Türkiye Gazetesi

Instagram’da yaklaşık 51 milyon takipçisi bulunan Bella Hadid, Müslüman arkadaşı dünyaca ünlü şair Mustafa The Poet'i etiketleyerek Ramazan ayının başlamasını kutladı. Filistin asıllı başarılı model Hadid, tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak gönülleri fethetti.

25 yaşındaki model, Ramazan paylaşımında tutuklu ve saldırılara maruz kalan Müslümanları da hatırlattı. Hadid paylaşımında Müslümanlara dua ettiğini de belirterek “Tüm Müslüman kardeşlerimin Ramazan'ı mübarek olsun, özellikle de savaşta olan, hapsedilen ve oruçlarını açacak yiyecek bulamayan Müslüman kardeşlerimin” ifadelerini kullandı.

Bella Hadid'in ramazan paylaşımı...

Bella Hadid sessiz kalmadı: Müslüman mültecilere çifte standarta tepki Filistin asıllı ABD'li dünyaca ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarta dikkat çekerek, tepki gösterdi.

Bella Hadid sarma sardı, sosyal medyada gündem oldu Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Genç manken bir tencere sarma yaptığı anları paylaştı, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bella Hadid: Filistin'e özgürlük Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, önceki gün halkının yanında olduğunu göstermek için protestolara katıldı.