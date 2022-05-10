Türkiye Gazetesi

Bir zamanların dünyaca ünlü modeli Marilyn Monroe uzun süre önce öldü ancak hala kendisinden bahsettiriyor. Amerikalı bir ressam, 1960'lı yıllarda kendi gibi Amerikalı oyuncu ve modeli Marilyn Monroe'nun portresini yaptı ve eser neredeyse dünyanın en pahalı sanat eseri olarak kayıtlara geçti.

Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı. Marilyn Monroe portresi, 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu. "Shot Sage Blue Marilyn' adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

LEONARDO DA VİNCİ'DEN SONRA EN PAHALI ESER

Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

İşte Marilyn Monroe'nun son fotoğrafları Bir döneme damga vuran Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe, hâlâ dünyanın en güzel kadınları arasında kabul ediliyor. Ayla filmindeki bir sahnede de canlandırılan Monroe'nun son fotoğrafları ortaya çıktı.

Mardinli Marilyn Monroe ​Mardin’de ünlü sinema sanatçısı Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken ev kadını Melek Akarmut, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Bazı firmalardan modellik teklifleri alan Akarmut, Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyor.

Marilyn Monroe'nun mektuplarına rekor fiyat Hollywood'un efsanevi oyuncusu Marilyn Monroe'ya eski eşleri tarafından yazılan mektuplar, 121 bin dolara satıldı