Türkiye Gazetesi

Ünlü piyanist ve bestekar Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Fazıl Say, acı haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu. Sanatçı "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi. Bütün müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Değerli aydınımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında "Başınız sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birçok ünlü de Fazıl Say'a başsağlığ diledi.

Zülfü Livaneli: Sabır diliyorum Fazılcım. Sevgili baban huzur içinde uyusun.

Tolga Çevik: Başınız sağ olsun. Nur içinde yatsın. Sizlere sabırlar diliyorum.

Selçuk Yöntem: Başın sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Büyük bir değeri kaybettik.

Gülsin Onay: Ahmet Say'ı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Nilgün Belgün: Başın sağ olsun Fazılcım. Babacığının mekanı cennet olsun.

