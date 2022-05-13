Türkiye Gazetesi

Sunucu Esra Erol ile Ali Özbir 2010 yılında evlenerek mutlu bir yuva kurdular. Çift, Esra Erol’un sunduğu evlilik programında nikah masasına oturdu. Ardından yakınlarının katıldığı bir düğün yaptılar. İkili ilk çocukları İdris Ali’yi 2011 yılında kucağına aldı. 2015 yılında ise ikinci çocukları Ömer Erol dünyaya geldi.

ALİ ÖZBİR’DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

12 yıldır evli olan Ali Özbir ile evli olan Esra Erol’ün dün doğum günüydü. Eşiyle zaman zaman pozlarını paylaşan Ali Özbir, eşinin doğum gününü unutmadı. Özbir, Instagram hesabından ünlü sunucunun doğum gününü romantik mesajla kutladı. Esra Erol ile pozunu paylaşan Ali Özbir, altına “Sana söyleyebileceğim tek kelime iyi ki varsın iyi ki doğdun. Kısa ve öz” yazdı.

ESRA EROL’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Esra Erol ise eşinin paylaşımına "Alim" şeklinde cevap verdi. Öte yandan ATV’nin canlı yayınında da 12 Mayıs 2022 günü Esra Erol’a doğum günü kutlaması yapıldı.

Esra Erol annesinin fotoğrafını paylaştı, herkes ablası sandı Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İddiaların odağındaydı... Esra Erol'dan eleştrilere ilk tepki Sunuculuğunu yaptığı programda 18 yaşındaki bir kıza gösterdiği tepki sonrası eleştirilerin odağına oturan Esra Erol canlı yayında konuya ilişkin açıklamalar yaptı.