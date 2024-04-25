Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü! Genç doktor hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında genç bir doktor hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Birecik ilçe çıkışında, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa Güder (26) ile ailesinin içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Doktor Güder, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı