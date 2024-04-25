Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü! Genç doktor hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında genç bir doktor hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Birecik ilçe çıkışında, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa Güder (26) ile ailesinin içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Doktor Güder, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.