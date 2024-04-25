Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çorlu tren kazası davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

Çorlu tren kazası davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çorlu tren kazası davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çorlu'da 25 kişinin can verdiği tren kazası davasında karar çıktı. Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, Levent Meriçli'ye taksirle ölüme sebebiyetten 9 yıl 2 ay, Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada karar duruşması görüldü.

CEZALAR AÇIKLANDI

Buna göre dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay, TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çorlu tren kazası davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA İSİM TAKİP ETTİ

Saat 10.00’da başlayan duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Aylin Nazlı Aka, Suat Özçağdaş, Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen, Zeliha Aksaz Şabhbaz, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Transfer haberleri sonrası Arda Güler sessizliğini bozdu: "Yön değişikliği..." Ancelotti'nin o sözleri sonrası...Elon Musk'lı dolandırıcılık! 50 bin dolarını kaptıran kadının hikayesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kemik parçaları bulunmuştu! Korhan Berzeg'in ailesi, DNA için Gönen'e gidiyor - GündemKorhan Berzeg'in ailesi, DNA için Gönen'e gidiyorÇocuklar, yaşlılar alerjisi, astımı olanlar dikkat! Afrika'dan gelen çöl tozları tehlike saçıyor - GündemUzmanlar büyük tehlikeye dikkat çekti!İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti - Gündemİyi Parti'de bir üst düzey istifa dahaÖzgür Özel tren kazası davası için Çorlu'da: Peşlerini bırakmam - GündemÖzel tren kazası davası için Çorlu'da: Peşlerini bırakmamSite yöneticileri vatandaşları çıldırttı! "Buranın kralı da biziz polisi de" - Gündem"Buranın kralı da biziz polisi de"Arı sütü ve poleni gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek - GündemArı sütü ve polenine madde eklemek yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...