Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Oya Aydoğan’ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti. Merhum sanatçı ölüm yıldönümünde anılıyor.

Oya Aydoğan’ın Latif Demirbağ ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Gurur Aydoğan annesinin ölüm yıldönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafına Instagram hesabından yer veren Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü:

“Ne yazık ki zaman su gibi akıp geçiyor. Bugün sensiz 6 yıl. Mekanın cennet olsun meleğim. Sonsuza kadar aklımdasın.”

OYA AYDOĞAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Ünlü sanatçı Oya Aydoğan 8 Mayıs 2016’da aort damarı yırtılması sebebiyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Aydoğan, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmış, 15 Mayıs 2016’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevilen sanatçı vefat ettiğinde 59 yaşında yaşındaydı. Oya Aydoğan 16 Mayıs 2016’da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı’na defnedilmişti.

Oya Aydoğan'ın oğlu mirasını açıkladı Star TV ekranlarından yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına canlı olarak bağlanan Gurur Aydoğan, annesinin bıraktığı mirastan ve onun özel kasasından bahsetti.

Oya Aydoğan'ın mevlüdüne Bülent Ersoy katılmadı Oya Aydoğan'ın vefatının 40. günü dolayısıyla okutulan mevlüde 'Kameraların önünde şov yapıyorlar' denilmemesi için yakın arkadaşları Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş katılmadı.