Türkiye Gazetesi

Televizyonların vazgeçilmez dizisi 'Doktorlar' ile şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. İki çocuk sahibi olan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ünlü isim, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor.

45 BİN TL’LİK KREM TAVSİYESİ

Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi olan Yasemin Özilhan takipçilerine kıyafet ve bakım ürünleri tavsiyelerinde bulunmayı ihmal etmiyor. Eski oyuncu birkaç ay önce sosyal medya hesabından, kullandığı 45 bin TL’lik bir cilt bakım kremini önermiş, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Formunu koruyan ve sağlıklı yaşama özen gösteren Yasemin Özilhan, daha önce mutfağa girerek bir tatlı atıştırmalık tarifi vermişti. Özilhan’ın tarifini verdiği tatlıda kilosu 800 liralık pikan cevizini kullanması ise yine tepki çekmişti.

Yasemin Özilhan

“SADECE KIYAFETLERİM DEĞİL, PEYNİR DE, SÜT DE PAHALI”

Ünlü isim, dün gerçekleştirilen bir davete katıldı. Kısa bir röportaj veren Özilhan, bir muhabirin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani. Marka takıntım yok üzerime yakışanı giyerim.”

Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik krem önerdi, büyük tepki çekti Bir dönem rol aldığı Doktorlar dizisinde geniş kitleye ulaşan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktı; sosyal medya fenomeni oldu. Sayfasında tavsiyeler veren Özilhan, 45 bin TL değerindeki bakım kremini önerdi. Özilhan’ın önerdiği pahalı krem takipçilerden tepki çekti.

Yasemin Özilhan estetik iddialarına cevap verdi Televizyonların vazgeçilmez dizisi 'Doktorlar' ile dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bıraktığını belirten Özilhan, hakkında merak edilenlerini anlattı.