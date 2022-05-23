Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında Bakırköy’de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye gündemine de oturan cinayet sonrası Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkılmış ve bu zorlu süreci evinde ailesiyle beraber geçirmişti. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

“İLK EŞİ NE YAPSIN, 15 YILLIK EVLİLİĞİ VAR”

Instagram’da 2.8 milyon takipçisi bulunan Erken, eşiyle bir fotoğrafını Instagram’dan “Bizimkisi bir aşk hikayesi” notuyla paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımı çok sayıda kişi tarafından beğenilirken, fotoğrafa yapılan bir yorum dikkat çekti. Erken’in bir takipçisi fotoğrafa “Ay yeter artık, ilk eşi ne yapsın, 15 yıllık bir evliliği var” yazdı.

Ece Erken ile takipçisi arasında geçen diyalog...

“İNANIN BOŞ VE ZAVALLI GELİYORSUNUZ”

Vefat eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli'nin hatırlatılması üzerine ünlü sunucu sinirlendi. Erken, “Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü üzülmeyeyim, nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken” diyerek yorum yapan takipçisine sert çıktı.

Reddi miras kararı sonrası Ece Erken’in yeni hamlesi herkesi şaşırttı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin korkunç ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü sunucu reddi miras yaptığını açıklamıştı. Erken’den yeni hamle geldi.

Acısı dinmek bilmiyor! Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım Ramazan Bayramı’nı ailelerinin yanında geçiren ünlü isimlerden peş peşe bayram paylaşımları geldi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle adeta yıkılan Ece Erken’den ise duygusal bir paylaşım geldi. Instagram üzerinden ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Ece Erken, "Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" diyerek üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.