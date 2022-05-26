Türkiye Gazetesi

Eski hakem Erman Toroğlu, avukatı Ezgi Yavuz ile dünya evine girmişti. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca uzunca bir süre konuşuldu. Kendisinden 34 yaş küçük avukatı ile hayatını birleştiren Toroğlu, evlendikten sonra imajını da değiştirerek küpe takmaya başlamıştı. Bu konu hakkında konuşan Toroğlu, “Yaklaşık bir yıldır küpe takıyorum. İmajımı çok beğendim” demişti.

Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz

TOROĞLU’NDAN DERYA TUNA’YA DESTEK

Derya Tuna geçtiğimiz gün “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok, kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı bir şey yok” sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Toroğlu’na Derya Tuna’nın açıklamaları soruldu.

“ÇAPKIN OLAN ERKEK DEĞİL KADINDIR”

Erman Toroğlu bu konuda Derya Tuna’yı destekleyen ve şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü spor yorumcusu, “Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. O yüzden çapkın olan erkek değil, kadındır. Kadın isterse olur” diye konuştu.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu, 24 Kasım 1948 yılında Mersin’de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Kariyerinde futbolculuğun yanı sıra hakemlik de yaptı. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında futbol yorumculuğu yapan Toroğlu, geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki avukat Ezgi Yavuz ile İspanya’da evlendi. Erman Toroğlu’nun önceki evliliğinden iki erkek çocuğu bulunuyor.

Erman Toroğlu yeni imajıyla gündeme oturdu: Genç hanımı olunca kendisini gençleştirmek istemiş Spor yorumcusu Erman Toroğlu, imajını yeniledi. Tarz değişikliğine giden 73 yaşındaki Toroğlu, küpe taktığı haliyle ekranlarda boy gösterdi.