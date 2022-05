Türkiye Gazetesi

Goodfellas filmiyle tanınan oyuncu Ray Liotta, film çekimi için gittiği Dominik Cumhuriyet’inde uykusunda hayatını kaybetti.

'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayata veda etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1954 yılında dünyaya gelen Ray Liotta'nın 23 yaşında bir kızı bulunuyordu

MENAJERİ ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Menajeri Jennifer Craig, yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ray Liotta filmleri ve dizileri

Son olarak Broken Soldier (2022) filminde rol alan ve çekimleri tamamlanan El Tonta ile Cocaine Bar filmlerinin seyirciyle buluşmasını bekleyen Ray Liotta'nın kariyeri boyunca imza attığı projeler

2021 Hanna

2021 The Many Saints of Newark

2021 No Sudden Move

2021 Syndrome K

2020 Hubie'nin Cadılar Bayramı

2020 Fast Times at Ridgemont High Table Read

2019 Evlilik Hikayesi

2016-2018Shades of Blue

2018 Simpson Ailesi

2018 Great News

2017 Young Sheldon

2017 Unbreakable Kimmy Schmidt

2016 Flock of Dudes

2016 Modern Family

2015 Campus Code

2015 Go with Me

2015 The Making of the Mob

2015 Texas Rising

2014 The Money

20143 30 for 30

2014 Elçiyi Öldür

2014 Yeşil Ejderhaların İntikamı

2014 Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın

2014 David Guetta Feat. Sam Martin: Lovers on the Sun

2014 Benzer Sesler

2014 Better Living Through Chemistry

2014 Muppets Aranıyor

2013 Suddenly

2013 IPawn

2013 Mob of the Dead

2013 The Devil's in the Details

2012 Abominable Christmas

2012 NTSF:SD:SUV

2012 Dear Dracula

2012 Yellow

2012 The Iceman

2012 Breathless

2012 Kibarca Öldürmek

2012 Wanderlust

2012Ticket Out

2011 The League

2011 The Entitled

2011 Field of Dreams 2: Lockout

2011 The River Murders

2011 Street Kings 2: Motor City

2011 All Things Fall Apart

2011 Detaylar

Peter Mazzoni

2011 The Son of No One

2010 Kardeşimden Sonra

2010H annah Montana

2010 Snowmen

2010 Çılgın bir gece

2010 Crazy on the Outside

2009 Youth in Revolt

2009 La linea

2009 Powder Blue

2009 Gözüm Üstünde

2009 Sınırı Geçmek

2008 Sünger Bob Kare Şort

2007 Arı

2007İsyan

2006-2007 Smith

2007 Özgürlük Savaşçısı

2007 Çılgın motorcular

2006 Smokin' Aces

2006 Comeback Season

2006 Local Color

2006 Even Money

2005 Slow Burn

2005 Tabanca

2004 Control

2004 ER

2004 Son Perde

2003 Kimlik

2002 Ticker

2002 Point of Origin

2002 John Q

2001-2002 Just Shoot Me!

Henry Oak

2001 Family Guy

2001 Beyaz Şeytan

2001 Heartbreakers

2001 Hannibal

2000 A Rumor of Angels

2000 Pilgrim

1999 Forever Mine

1999 Uzaylı Kuklalar

1998T he Rat Pack

1998 Phoenix

1997 Güçlüler Bölgesi

1997 Türbülans

1996 Unforgettable

1995 Frasier

1995 Uçan fil

1994 Corrina, Corrina

1994 Dönüş yok

1992 Kanunsuz Giriş

1992 Article 99

1991 Women & Men 2: In Love There Are No Rules

1990 Sıkı Dostlar

1989 Düşler Tarlası

1988 Dominick and Eugene

1987 Arena Brains

1986 Vahşi Bir Şey

1985 Our Family Honor

1984 Mike Hammer

1983 Casablanca

1978-1981 Another World

1981 Crazy Times

1980 Hardhat and Legs

NTV spikeri Özlem Sarıkaya hayatını kaybetti NTV spikeri Özlem Sarıkaya meme kanseri yüzünden hayatını kaybetti. 39 yaşındaki spikerin ölümü medya dünyasını üzüntüye boğdu.

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. BAE'de 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi.

Son dakika: Jody Lukoki hayatını kaybetti Son dakika haberine göre; bir dönem Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.