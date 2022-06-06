Türkiye Gazetesi

“Cehennem Melekleri”, “Hızlı ve Öfkeli” ve “Taşıyıcı” gibi unutulmaz aksiyon filmlerinde oynayan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, geçen sene “Five Eyes” isimli yeni filmi için Antalya’ya gelmişti. Filmin çekimleri için 2 ay Türkiye’de kalan ünlü oyuncu Türk kültürüne aşık oldu.

Türkiye sevgisinden sık sık bahseden oyuncu, “Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim.” ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜ YILDIZ SÖZÜNÜ TUTTU

Sözünü tutan yıldız isim eşi Rosie Huntington Whiteley ve iki çocuğuyla birlikte önceki hafta Antalya’ya geldi. Serik’te kurşun geçirmez bir villada kalan 54 yaşındaki oyuncunun bir gecelik ödediği fiyat ise dudak uçuklattı.

Daha önce birbirinden Jennifer Lopez ve Dua Lipa gibi birbirinden ünlü ismin konakladığı otele gecelik 30 bin dolar yani 490 bin TL ödeyen yıldız isim 1 hafta boyunca doyasıya tatil yaptı. Antalya’dan ayrılmadan önce Türkiye ve Antalya’ya hayranlığını tekrar dile getiren yıldız oyuncu fırsat bulduğunda yeniden Türkiye’ye geleceğini belirtti.

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