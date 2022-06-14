Türkiye Gazetesi

Türk müziği sanatçısı ve şarkıcı Yavuz Bingöl anne acısıyla sarsıldı. Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören Yavuz Bingöl’ün annesi Türk halk ozanı Şahsenem Bacı’nın vefat ettiği öğrenildi.

Magazin Burada'da yer alan habere göre Şahsenem Bacı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Bacı’nın cenazesi için 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda tören düzenlenecek. Ardından Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

Annesinin ölüm haberiyle derinden sarsılan Yavuz Bingöl'den henüz bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

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