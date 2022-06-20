Türkiye Gazetesi

Sevilen medya patronu Acun Ilıcalı, kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen ve konuşulan isimler arasında. Ilıcalı’nın dün paylaştığı fotoğraf da dikkat çekenler arasına girdi.

Ünlü isim dört kızıyla birlikte verdiği poza Instagram hesabından yer verdi. En büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan en küçük kızı Melisa ile birlikte çektirdiği pozu Babalar Günü vesilesiyle paylaştı.

"ACUN'UN KIZI DA OLSAN KIRIK TELEFON KULLANIRSIN"

Ilıcalı fotoğrafın altına "Yeryüzündeki cennet. Babalar Günü'nüz kutlu olsun" yazdı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımında kızı Yasemin'in elindeki kırık telefon dikkat çekti. Telefonu fark eden takipçiler gönderinin altını esprili yorumlarla doldurdu. İşte onlardan bazıları…

- Yasemin'e yeni bir telefon almanın zamanı gelmedi mi Acun Bey?

- Acun'un kızı da olsan kırık telefon kullanırsın :)

- Abi telefonun değiştirin bari.

- Kızına bir telefon al Acun abi.

Hakan Ural’dan canlı yayında Acun Ilıcalı’ya sert eleştiri: Konuş de konuşamaz Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski oyuncu Hakan Ural, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ural, 25 yıldır televizyon sektöründe olan eski muhabir ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın düzgün konuşamadığını belirtti; “Acun'dan 'açıkçası' kelimesini alın, konuşamaz” dedi.

Acun Ilıcalı’nın sağ koluydu, Survivor’ı bıraktı… “Parada gözüm olsa İstanbul’da yaşardım” Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, yıllardır sunduğu Survivor’ı bırakarak herkesi şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen Kırşan, “Türkiye’de, ailemin yanında olmayı seçtim. Acun Ilıcalı da anlayışla karşıladı. Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an onları çok özlediğimin farkına vardım ve onlarsız yapamayacağımı anladım” demişti. Şimdilerde Bodrum’da gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Survivor Ekstra'nın canlı yayınında gerginlik! Sunucu Furkan Dede’nin sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı çileden çıktı Survivor Ekstra programının canlı yayında dün dikkat çeken anlar yaşandı. Programın sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede, yarışmacı Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığını ima etti. Bunun üzerine sinirlenen Acun Ilıcalı canlı yayına katılarak Furkan’a sert çıktı. Fena kızan Ilıcalı, “Soru işaretin varsa Dominik'i arayın, doktorla konuşun. Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış” diyerek ateş püskürdü.