Türkiye Gazetesi

Diva Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti. Ersoy’un babasını defnettiği sırada çekilen bir videosu aylar sonra yeniden gündeme gelmişti.

“DAR DEĞİL Mİ? BEN SIĞMAM”

Mezarlığın kazıldığı esnada mezar başında siyahlar içinde oturan Ersoy’un mezarı küçük bulması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Ünlü sanatçının babasının mezarının kazıldığı sırada, yerin dar olmasına gönderme yaparak “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklindeki tepkisi günlerce konuşulmuştu.

“MEZAR YERİM BELLİ”

Ersoy’un viral olan videosunun ardından mezar yeri belli oldu. Ankara'da bir açılışa katılan ünlü sanatçı, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Muhabirler ilgili videoyu hatırlararak "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini söyledi. Mezar yerinin hazır olduğunu belirten sanatçı "Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli" dedi.

“ASANSÖRLÜ VE ŞİFRELİ OLACAK”

Bu gelişmelerden sonra Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek iddiaları doğruladı. Al Sana Haber adlı programa konuşan Siverek, Ersoy’un mezarının hazır olduğunu söyledi.

Mezar yeri ile ilgili açıklama yapan Siverek, “Malumunuz Bülent Ersoy’ un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım, İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu’ ya bir rica da bulunup, kendileri de teveccüh buyurmuş ve ‘gereğini yapacağını’ söylemişler” dedi.

Bülent Hanım’a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarladığını belirten Siverek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bülent Ersoy’un hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım’ın mezarını asansörlü olacak. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez.”

“3 KİŞİLİK MEZAR YERİ HAZIR”

Detaylar hakkında bilgi veren Siverek sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah geçinden versin tabi kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce Hakk’ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy’ u gömmek istemem tabi benim 27 senelik hem dostum, hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır.”

1,5 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI

Mezarın maliyeti hakkında da bilgi veren Siverek “Bir bütçe ayırdık evet. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 Milyon TL tutar” dedi. Öte yandan Ersoy'a yapılan mezarın 10 metre derinlikte olacağı da öğrenildi.

Sosyal medyayı sallayan mezar diyalogu… Bülent Ersoy: Ben sığmam ki Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral oldu. Diva lakaplı şarkıcı mezar yerine gönderme yaparak “Çok dar değil mi?” diye sordu. Yanında bulunan kişiden ise “Seninkini daha büyük yapacağız” cevabı geldi. Bu şaşırtan diyalog sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

‘Ben küçük mezara sığmam’ sözleri sosyal medyada viral olmuştu, mezar yeri belli oldu Sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ersoy’un “Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki” tepkisi çok konuşulmuştu. Ünlü isim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini ve mezar yerinin belli olduğunu açıkladı.