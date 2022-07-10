Türkiye Gazetesi

Kerimcan Durmaz, bayramın ilk günü Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir mekanda sahneye çıktı. Durmaz, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Ünlü fenomen ve arkadaşları ölümden döndü.

Aracı arkadaşının kullandığını belirten Durmaz, sosyal medya hesabından kazanın fotoğraflarını da paylaştı.

“SURATIMA AİRBAG PATLADI”

Instagram’da 3,6 milyon takipçisi bulunan fenomen, sosyal medya hesabından kazayla ilgili videolar da paylaştı. Durmaz, “Bakar mısınız arabanın haline? Pert oldu. Ben iyiyim, biz iyiyiz. Suratıma airbag patladı. En korktuğum şeydi ve yaşadım” ifadelerini kullandı.

“BEN GAYET İYİYİM”

Geçmiş olsun mesajları için teşekkür paylaşımı yapan Durmaz, “Tüm geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim, merak edilecek bir şey yok. Sizi çok seviyorum” dedi.

Kerimcan Durmaz'ı darp eden şahıs teslim oldu Samsun'da ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın darp edilmesi olayına karışan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli, Samsun Adliyesine teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerimcan Durmaz servet harcadı Kerimcan Durmaz, 12 Nisan'da Amerika Kaliforniya'da düzenlenen 'Coachella Festivali'ne gitmişti.