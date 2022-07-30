Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programda yarışmacının karşısına “Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?” sorusu çıktı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Sinem Ayanoğlu soru karşısında adeta ter döktü.

Öğretmenlik bölümü mezunu olan Sinem Ayanoğlu, sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı. Yarışmacıya harfleri tek tek saydıran Kenan İmirzalıoğlu, “Ha gayret geliyor, Sinem inancını kaybetme” diyerek destek olmaya çalıştı. Ancak Ayanoğlu, çift joker hakkını kullandı ve yine yanlış cevap verdi. Ünlü sunucu o anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE MİLYONER’DE ÇOK KONUŞULAN SORU VE DOĞRU CEVABI

Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?

A-) 67.334

B-) 22.415

C-) 68.912

D-) 56.918

Kim Milyoner Olmak İster’de Türk askerleriyle ilgili sözleri duyan Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını zor tuttu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam duygulandıran anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Canan Esin Sağlam, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ambulans uçaklarında görev aldığını belirtti. Sağlam’ın Türk askerleriyle olan anıları Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha tufanı: Yarışmacı koltuğu şaşırınca Kenan İmirzalıoğlu’ndan tepki gecikmedi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam güldüren anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Enes isimli yarışmacı koltuğu şaşırıp sunucu yerine oturunca İmirzalıoğlu’ndan tepki gecikmedi. Ünlü isim, gülerek “Yarışmayı sunmaya niyetlendin herhalde” diyerek esprili bir şekilde yarışmacıya takıldı.