Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Mayıs 2020’de doğan ‘X AE A-XII’ isimli oğluyla birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Twitter'da paylaştığı fotoğrafın geçtiğimiz yıla ait olduğunu belirten Musk, “Geçen yıl çok fazla Vikingler bölümü izledikten sonra Şükran Günü” diyerek not düştü. Musk’ın Vikingler dizisinin başrolü Ragnar Lodbrok’tan etkilenerek hem kendi hem de oğlunun saçlarını alttan kestiği görülüyor. Görünüşe göre, Musk, Viking Kralı Ragnar’ın büyük bir hayranı.

Vikingler dizisinin başrolü olan savaşçı Ragnar Lothbrok, Viking kabilesinin lideri ve efsanevi bir İskandinav kahramanı çiftçidir. Dizinin 2013 yılında yayın hayatına başlamasıyla dünyanın dört bir yanında Viking efsanesi kendine yeni hayranlar buldu. Türkiye'de Vikingler dizisi en çok izlenen ve en beğenilen yabancı diziler arasında.

ELON MUSK BİBERONLA DOLAŞIYOR

Twitter’da paylaşılan fotoğraf 300 binden fazla beğeni aldı ve yüzlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı Musk’a "Saçını ve onun saçını kestin mi?" şeklinde soru yöneltti ve Musk “Evet” cevabını vererek saçlarını kendi kestiğini belirtti.

Musk'ın paylaştığı fotoğrafta saç stili dikkat çekti (Foto: Musk, Twitter)

Yüzlerce yorum arasında bazıları dikkat çekiyordu. Kimi kullanıcılar Musk’ın Twitter ile devam eden satın alma anlaşmazlığını konuşurken, bir kullanıcının dikkatini ise fotoğraftaki küçük bir ayrıntı çekti. Twitter kullanıcısı, Musk’ın sağ elindeki biberonu fark ederek, “Elon her zaman iş başında, çocukları biberonla beslemeye hazır! Ne harika bir baba!” dedi.

MUSK BİR TWEET ATTI FLOKI INU YÜKSELDİ

Elon Musk’ın Vikingler’den bahsettiği tweeti bir alt coin kripto para birimini uçurdu. Musk, Vikingler dizisindeki Floki karakterinden esinlenerek köpeğine ‘Floki’ adını verdiğini geçtiğimiz yıllarda söylemişti. Bununla birlikte, Floki Inu isminde bir kripto para birimi de bulunuyor.

Takipçileri Elon Musk’a Floki isimli köpeğini sordu ve Musk da "Floki fotoğrafı yarın" şeklinde bir cevap verince Floki Inu kripto paranın fiyatı bir saat içinde yüzde 16 oranında artış gösterdi. Floki Inu da Dogecoin ve Shiba Inu gibi köpek temalı bir kripto para birimi ve her ikisi de şaka amaçlı ortaya çıkarılan kripto para birimlerinden. İlk başta eğlence amaçlı geliştirilen bu kripto paralar artık ödeme aracı olarak kullanılıyor.

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