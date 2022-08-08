Türkiye Gazetesi

Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, uzun süredir tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti. Sergen'in vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajlarıyla paylaştı.

Toprak Sergen - Semih Sergen - Burak Sergen

“BANA BIRAKTIĞI MESLEĞİ YAŞATACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Ankara Küçük Tiyatro Salonundaki veda töreninde konuşan Semih Sergen’in oğlu Burak Sergen, “O bizim hep hocamızdı. Hep hocamız dedik o yüzden şimdi doyasıya babacığım demek için, ona veda etmek için buradayız. O, ‘boş kubbede hoş bir seda imiş’ dediği zaman ben burada bu koltuklarda oturuyordum. İlkokula gidiyordum. Babam, bu sahnede Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununu oynuyordu. Şimdi yine aynı sahneden onu sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Ben bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını yaşadığım sürece bütün sahnelerde yaşatacağıma söz veriyorum. Elveda babacığım” dedi.

“HEPİMİZE ÇOK ŞEY ANLATTI, ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ”

Tiyatro sahnesindeki veda töreninde konuşan bir diğer oğlu Toprak Sergen, merhum sanatçı Semih Sergen ile ilgili şu sözleri kullandı:



“Burada konuşmak tabii ki çok zor. Hepiniz babamı çok iyi tanıyorsunuz. Babam böyle şeylerden hiç hoşlanmazdı. Kendi içerisinde çok güzel bir espri duygusu vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Çocukluğumdan beri doğa ile iç içe olmaktan, büyüklere saygı duymaya kadar pek çok şeyi babamdan öğrendim. Pek çok insana dokundu, pek çok insanın selam ve sevgileri var. Çok fazla insan sevdi babamı, çok saygı duydu. Çok eğlendi babam. Herkesle çok güzel anıları oldu. Umarım hepimiz onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz.”



Ünlü tiyatrocunun cenazesi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.

SEMİH SERGEN KİMDİR?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına girdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

Tiyatroda 100’ün üzerinde oyunda başrolde yer aldı, 40’ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunuyor. Türkiye’de ilk 45’lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD’ler izledi.

1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam’a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.

Oyuncu kardeşler Burak ve Toprak Sergen’in acı günü: Semih Sergen hayatını kaybetti! “Canım babacım elveda” Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, sinema ve dizi oyuncusu Semih Sergen vefat etti. Tiyatroda 100’ün üzerinde başrol oynayan, oyuncu kardeşler Toprak ve Burak Sergen'in babası olan Semih Sergen 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için 8 Ağustos'ta Ankara'da tören yapılacağı öğrenildi.