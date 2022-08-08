Türkiye Gazetesi

“Grease”deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Pazartesi günü Facebook'ta yayınlanan paylaşımda, sanatçı için "Bu sabah Güney Kaliforniya'daki Çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde öldü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.

OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?

Şarkıcı ve söz yazarı da olan ünlü oyuncu John Travolta ile başrollerini paylaştığı Grease filmiyle tanındı.

Altın Küre ödüllü oyuncu, 1992 yılında meme kanserini yendi, 2013'te yeniden kansere yakalandı ve 2. kez hastalığı yenmeyi başardı. Sanatçı, 2020 yılında 3. kez meme kanserine yakalandığını açıkladı. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı "Long Live Love" adlı şarkıyla temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.

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