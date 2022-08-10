Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda bir Rus kozmetik firmasının yüzü olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, reklam çekimi için Dubai'de objektiflere poz verdi. Oyuncunun reklam anlaşmasından 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Rus kozmetik firması Faberlic ile geçtiğimiz Şubat ayında vardığı anlaşma ile gündemde. Diziden sonra ünü başta Orta Doğu olmak üzere dünyaya yayılan Uzerli, şirketin reklam filmi için Dubai'de objektiflere poz verdi. Uzerli, büyük ilgi çeken reklam karelerini sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşırken, reklamdan 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

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