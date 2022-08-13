Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programda Kenan İmirzalıoğlu’nun okuduğu bir soru kahkaha tufanına yol açtı.

Yarışmanın son bölümünde “Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?” sorusunun şıkları herkesi güldürmeyi başardı.

SORU: “Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?”

A: Salako

B: Davaro

C: Feyzo

D: Maho

CEVAP: A şıkkı Salako

100 bin TL değerindeki 9. soru karşısında yarışmacı çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan Ed Sheeran sorusu: 12 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 12 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu, sosyal medyada gündem oldu. “Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?” sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 12 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevabı…

999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 5 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu. 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru ve cevabı…