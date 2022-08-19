Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni sezona başladığı günden bu yana reytingleri alt üst eden yarışmada, iki yarışmacı arasında tartışma yaşandı.

Sosyal medyanın gündeminden bir türlü düşmeyen Fatma Nur Uçar ile Dilan Karataş arasındaki kriz, ortamın gerilmesine neden oldu. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacıları eleştiren Fatma Nur’a Dilan tepki gösterdi.

FATMA NUR UÇAR: BOŞ İDDİA YAPAN ÇOK BURADA

Fatma Nur, balkonda Barış ile iddialı olmak konusunda konuşurken, “Boş iddia yapan çok burada” demesi üzerine Barış da “Burada mı?” şeklinde cevap verdi.

DİLAN KARATAŞ: BANA MI SÖYLEDİN O LAFI?

Soruya karşılık veren Fatma Nur, Dilan’ı hedef göstererek “Yapamıyordu, bana saldırıyordu. boş iddia ve boş sözlerden hiç etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum böyle, canım diyorum” dedi. Bu sözleri duyan Dilan, ''Ne, bana mı söyledin az önce söylediğin lafı?'' diyerek tepki gösterdi.

FATMA NUR UÇAR: SALDIRGAN BİR YAPIN VAR

Bunun üzerine onunla konuşmadığını belirten Fatma Nur’a Dilan “Zaten, zahmet olacak” şeklinde karşılık verdi. Fatma Nur ise yarışmacı arkadaşının bu çıkışına “Senin doğal halin böyle sanırım. Saldırgan bir yapın var” dedi.

DİLAN KARATAŞ: ŞU KIZI BENİM YANIMDAN ALIN

Normalde saldırgan olmadığını belirten Dilan, önceki gün yaşananları işaret ederek yanlış yaptığı konusunda Fatma Nur’u uyardı. Bu diyalogdan sonra ortam gerildi ve Dilan “Şu kızı benim yanımdan alın ya” dedi.

BAYILAN FATMA NUR’A DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ

Yaşananlardan bir süre sonra MasterChef Fatma Nur Uçar fenalaştı. Nabzının kaç olduğu konusunda tedirginlik yaşayan Fatmanur'a doktorlar müdahale etti.

MasterChef'te gerginlik! Mehmet Şef yarışmacıya sert çıktı: “Burası güzellik programı değil, yemek yarışması” TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masterchef Türkiye’nin yayınlanan yeni bölümünde gergin anlar yaşandı. Jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bir yarışmacıya tırnaklarındaki oje nedeniyle tepki gösterirdi. Yarışmacıları bu konuda defalarca uyardıklarını belirten Yalçınkaya, “Burası güzellik programı değil, yemek yarışması” diyerek bağırdı.