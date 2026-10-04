Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Danla Bilic, sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat geçirdi. 9. kez operasyon masasına yatan Bilic, yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından takipçilerine seslenerek sağlık durumunu paylaştı.

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Geçmişte yaptırdığı dolgunun vücudunda yayılması nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan Danla Bilic, bu süreçte birden fazla operasyon geçirmişti. Ünlü fenomen, son ameliyatının ardından hastane sürecine ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Yakın dostu Cemal Can ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak operasyon geçirdiğini duyuran Bilic, ardından ameliyat sonrası halini takipçileriyle paylaştı. Vücudunda drenlerin bulunduğu görülen Bilic'in kan takviyesi aldığı anlar da paylaşımlarında yer aldı.

6 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ

Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından bir süre gözlerden uzak kalacağını belirten Bilic, yaşadığı sürecin kendisi açısından artık kabullendiği bir durum olduğunu söyledi. Doktoruna teşekkür eden ünlü fenomen, iyileştikten sonra yeniden takipçileriyle buluşacağını ifade etti.

9. operasyonunu geçirdi! Danla Bilic’ten ameliyat sonrası mesaj var

“KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Bilic, geçirdiği operasyonun ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirterek bir süre dinleneceğini söyledi. Ameliyat sürecini kabullendiğini ifade eden ünlü fenomen, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

“Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. 6 saat sürmüş. Kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk... İyileşince aranıza döneceğim. Bana biraz mola.”

9. operasyonunu geçirdi! Danla Bilic’ten ameliyat sonrası mesaj var

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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