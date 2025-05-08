"Adile" filminde Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu: Bomba oyuncu...

Yeşilçam'a damga vuran isimler arasında yer alan Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncuyu canlandıracak ismin Meltem Kaptan olduğu ortaya çıkmıştı. Fillmde, Münir Özkul'u ise Levent Can’ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

Milyarder, Şaban Pabucu Yarım ve Hababam Sınıfı Güle Güle gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun hayat öyküsü, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

MÜNİR ÖZKUL'U LEVENT CAN CANLANDIRACAK

11 Aralık 1987’de, 57 yaşında hayata veda eden Adile Naşit’i, filmde Meltem Kaptan canlandıracak. Sadece Naşit’in değil, dönemin pek çok ikonik isminin de anılacağı yapım, Yeşilçam’a bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.

Habertürk'ün haberine göre, filmde Münir Özkul’u ise ünlü oyuncu Levent Can canlandıracak.