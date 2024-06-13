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Ajda Pekkan’ın hayali gerçek oldu, stadyum konserinde coştukça coştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ajda Pekkan’ın hayali gerçek oldu, stadyum konserinde coştukça coştu

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ajda Pekkan dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Dev bir orkestrayla sahne alan usta sanatçıya, konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.

Süperstar olarak anılan sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserin sunuculuğunu ise Çağla Şikel üstlendi.

AJDA PEKKAN VE ARKADAŞLARI SAHNEDE

Dev bir orkestrayla sahne alan usta sanatçıya, konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.

Ajda Pekkan’ın hayali gerçek oldu, stadyum konserinde coştukça coştu - 1. Resim

“YOL ARKADAŞLARIMLA SAHNE ALACAĞIM”

Konserde duygularını dile getiren Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış" dedi.

Müzikseverleri "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MÜZİKSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Pekkan'ın efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söylediği "Ajda Pekkan & Arkadaşları" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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