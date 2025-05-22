Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu

Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aras Bulut İynemli İstanbul&#039;un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deha dizisinde 'Devran Karan' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, final yapan dizisinin ardından yaptığı yatırımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Riva'dan bir villa satın aldı. Aynı bölgeden ev alan Engin Akyürek ile İynemli, artık kapı komşusu…

Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi oyuncularla birlikte Deha dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, final yapan dizinin ardından yaptığı yatırımla adından söz ettirdi.

Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu - 1. Resim

Dizide 'Devran Karan' karakterini canlandıran İynemli, kazancını gayrimenkule yatırarak İstanbul’un gözde bölgelerinden Riva’dan lüks bir villa satın aldı.

Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu - 2. Resim

İddialara göre ünlü oyuncu, yeni evi için tam 32 milyon TL ödedi. Habertürk'ün haberine göre İynemli, villanın iç dekorasyonu için de 15 milyon TL’lik ayrı bir bütçe ayırdı.

Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu - 3. Resim

ENGİN AKYÜREK İLE KAPI KOMŞUSU OLDU

Riva, son dönemde ünlü isimlerin gözdesi hâline gelirken; Hande Soral, İsmail Demirci, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi birçok tanınmış isim de bölgede yaşıyor.

Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu - 4. Resim

Aras Bulut İynemli’nin yeni komşusu ise yine ünlü bir oyuncu: Engin Akyürek. İkili, aynı siteden villa alarak kapı komşusu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızını boğan annenin mahkemedeki sözleri olay oldu! "Cezaevinde gördükçe gram gram ölüyorum"Cinayetin ardından korkunç detayı babası anlattı! ''Daha önce balkondan atmış''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ebru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı - MagazinSon hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldıİbrahim Yılmaz gittiği mağazada neye uğradığını şaşırdı: Çalışanın tepkisi gündem oldu - MagazinGittiği mağazada neye uğradığını şaşırdı: Çalışanın tepkisi gündem olduYağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verip, sırra kadem bastılar - MagazinYağmur Atacan davalık oldu! Sırra kadem bastı...Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı: "Bu şekilde giremezsin" - MagazinAzerbaycan’da Kerimcan’a kapı duvar: "Bu şekilde giremezsin"Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi - MagazinYine cep yakıyor! O fiyatı duyunca şoke oldu: İsyan ettiKontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'den üzen haber - MagazinKontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcıdan üzen haber
Sonraki Haber Yükleniyor...