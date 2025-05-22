Aras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu

Deha dizisinde 'Devran Karan' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, final yapan dizisinin ardından yaptığı yatırımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Riva'dan bir villa satın aldı. Aynı bölgeden ev alan Engin Akyürek ile İynemli, artık kapı komşusu…

Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi oyuncularla birlikte Deha dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, final yapan dizinin ardından yaptığı yatırımla adından söz ettirdi.

Dizide 'Devran Karan' karakterini canlandıran İynemli, kazancını gayrimenkule yatırarak İstanbul’un gözde bölgelerinden Riva’dan lüks bir villa satın aldı.

İddialara göre ünlü oyuncu, yeni evi için tam 32 milyon TL ödedi. Habertürk'ün haberine göre İynemli, villanın iç dekorasyonu için de 15 milyon TL’lik ayrı bir bütçe ayırdı.

ENGİN AKYÜREK İLE KAPI KOMŞUSU OLDU

Riva, son dönemde ünlü isimlerin gözdesi hâline gelirken; Hande Soral, İsmail Demirci, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi birçok tanınmış isim de bölgede yaşıyor.

Aras Bulut İynemli’nin yeni komşusu ise yine ünlü bir oyuncu: Engin Akyürek. İkili, aynı siteden villa alarak kapı komşusu oldu.