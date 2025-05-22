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Ebru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Ruhsar’ dizisinde canlandırdığı ‘Reyhan’ karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Karanfilci, uzun süredir kameralardan uzaktaydı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu; 'Bayağı değişmiş' yorumları dikkat çekti.

Yayınlandığı döneme damga vuran Ruhsar dizisi, Hande Ataizi, Cem Davran ve Ebru Karanfilci gibi oyuncuları bünyesinde barındırıyordu.

Ebru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı - 1. Resim

Günümüzde de halen daha büyük bir ilgiyle izlenen dizinin oyuncularının son hali merak konusu oluyor. Dizide ‘Reyhan’ karakterini canlandıran oyuncu Ebru Karanfilci’nin son hali ortaya çıktı.

Ebru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı - 2. Resim

GÖRENLER NEREDEYSE TANIMAKTA ZORLANDI

Görenler neredeyse tanımakta zorlandı. Sosyal medyada “Değişmiş”, “Görünce tanımakta zorlandım”, “Bayağı oldu görmeyeli” gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı - 3. Resim

EBRU KARANFİLCİ KİMDİR?

1971 doğumlu olan Ebru Karanfilci, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim aldı. İstanbul’da Marmara Üniversitesi Turizm-Otelcilik bölümünden mezun olan Karanfilci, kariyerine Devlet Tiyatrosu’nda bir dönem oyunculuk yaparak başladı.

Ebru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı - 4. Resim

İzel’in “Hasretim” adlı şarkısının klibinde dans eden Karanfilci, son olarak Gül Masalı dizisinde rol aldı. Kariyerinde Selena, Sihirli Annem, Sevda Çiçeği, Küçük Sırlar, Arka Sokaklar ve Yasak Elma gibi popüler dizilerde de yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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