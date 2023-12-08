Armağan Çağlayan AVM’de ortalığı birbirine kattı! Çalışanlara bağırdığı anlar kamerada…

8 Aralık 2023 00:16 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 00:39

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan, bugün İstanbul'daki bir AVM'de yaşanan tartışma görüntüleri gündem oldu. Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’de yaşandı. İddiaya göre ünlü sunucu, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasına geldi.

DAKİKALARCA ÇALIŞANLARA BAĞIRDI

Armağan Çağlayan burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan daha sonra ordan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: SALAK YERİNE KONULDUM

Armağan Çağlayan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Çağlayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Deli değilim. Durduk yere kendi kendime tartışmadım tabii ki. Olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM’deydim. Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan “Armağan Çağlayan “ sonra “Çağlayan Armağan “ “ şişşşşt baksana Armağan “ diye bağırdı. Önce duymamazlığa geldim. Sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp “böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz? “ diye bağırdım. Ve standın önüne gidip ben de hanımefendiye hiç kimseye böyle bağırmayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım. Bunun üzerine hanımefendi “ben başka Armağan Çağlayan’a bağırdım, bir tek Armağan çağlayan siz misiniz” dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için, tartışma daha da alevlendi . Durum bundan ibatettir. Daha sonra bağırışmalar üzerine AVM’nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim .