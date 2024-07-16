Şarkıcı Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Azerin, Haber

Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı

Darbe girişiminin 8. yıl dönümü unutulmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Gecede performans sergileyen Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını bozkurt işaretiyle bitirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendisini alkışlayarak karşılık verdi.