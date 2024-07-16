Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şarkıcı Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı

Şarkıcı Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Azerin, Haber

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Darbe girişiminin 8. yıl dönümü unutulmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Gecede performans sergileyen Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını bozkurt işaretiyle bitirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendisini alkışlayarak karşılık verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlendi. 

 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıldönümünde 252 şehit, yurdun birçok yerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliklerle anıldı. 

Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı - 1. Resim

AZERİN’DEN ‘BOZKURTLU’ KAPANIŞ

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseriyle başlayan etkinliklerde Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne aldı. "Çırpınırdın Karadeniz"i seslendiren Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, parçayı bozkurt işareti yaparak sonlandırdı.

Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı - 2. Resim

Şarkıcının bozkurt işaretiyle parçayı bitirmesi dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendisini alkışlayarak karşılık verdi.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
Akın akın geliyorlar! 800 bin gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor - MagazinArda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyorSinan Akçıl'a büyük sürpriz! Ağlayarak sahneye çıktı - MagazinSinan Akçıl'a büyük sürpriz! Ağlayarak sahneye çıktıAli İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşuldu - MagazinAli İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşulduDeniz Akkaya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı paylaşım tepki topladı - Magazin15 Temmuz'da skandal paylaşım! Sözlerine tepki yağıyorBurcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi - MagazinAnne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldiDilan Polat iddianamesinden yeni ayrıntılar! "Kabak lifli sabun"la para aklama - MagazinYeni detaylar ortaya çıktı! ‘Kabak lifli sabun’la para aklama
Sonraki Haber Yükleniyor...