Şarkıcı Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Darbe girişiminin 8. yıl dönümü unutulmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Gecede performans sergileyen Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını bozkurt işaretiyle bitirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendisini alkışlayarak karşılık verdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıldönümünde 252 şehit, yurdun birçok yerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliklerle anıldı.
AZERİN’DEN ‘BOZKURTLU’ KAPANIŞ
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseriyle başlayan etkinliklerde Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne aldı. "Çırpınırdın Karadeniz"i seslendiren Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, parçayı bozkurt işareti yaparak sonlandırdı.
Şarkıcının bozkurt işaretiyle parçayı bitirmesi dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendisini alkışlayarak karşılık verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı