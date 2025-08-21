Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kartal’da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız, ağır yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Bahar Şahin, meslektaşının son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Kartal’da etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız ağır yaralandı. ‘Duy Beni’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ gibi dizilerde yer alan Yıldız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı - 1. Resim

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ, İBRAHİM YILDIZ AĞIR YARALANDI

Feci olay, 15 Ağustos saat 14.45 sularında Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana gelmişti. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamaya çalışan Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak devrilen ağacın altında kalmıştı.

Yaralanan Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı - 2. Resim

BAHAR ŞAHİN: İBRAHİM’İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan İbrahim Yıldız’ın son durumunu oyuncu Bahar Şahin açıkladı.

Genç ismin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Şahin “İbrahim’in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık” ifadeleriyle sitem etti.

Ayrıca “Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum” diye yazdı.

Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı - 3. Resim

