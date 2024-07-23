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Bakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldi
Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği, Haber

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti. Levent, buluşmadan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kareye çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

“ASRIN FELAKETİNİN İZLERİNİ HEP BİRLİKTE SİLECEĞİZ”

Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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