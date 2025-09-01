Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bergüzar Korel'den korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor'' diyerek duyurdu

Bergüzar Korel'den korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor'' diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, makyajsız ve filtresiz çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada dikkat çeken bir açıklamayla paylaştı. Yaşadığı stres ve kaygı sebebiyle vücudunun fiziksel bir tepki gösterdiğini söyleyen Korel’in paylaşımı gündem oldu. 

3 çocuk annesi Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Makyajsız ve filtresiz çekilen bir fotoğrafına dikkat çeken bir açıklama ekleyen ünlü oyuncu çok konuşuldu.

Bergüzar Korel'den korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor'' diyerek duyurdu - 1. Resim

''EN AZINDAN VÜCUT DIŞARI ATIYOR''

Dudak çevresinde çıkan uçuk ve vücudunda beliren sivilcelerle ilgili paylaşım yapan oyuncu, bu durumun duygusal kökenine işaret ederek, "Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim" ifadelerini kullandı.

